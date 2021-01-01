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Aktüel Libya Savunma Bakanı Nemruş'tan Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'ne ziyaret
Aktüel

Libya Savunma Bakanı Nemruş'tan Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'ne ziyaret

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:28:36 -
Libya Savunma Bakanı Nemruş'tan Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'ne ziyaret

ANKARA (AA) - Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve beraberindekilerin, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El Haddad, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçikle bir araya geldi ve Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerle ilgili bilgi aldı."

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