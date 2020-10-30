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Aktüel Libya Savunma Bakanı Nemruş, Malta İçişleri Bakanı Camilleri ile görüştü
Aktüel

Libya Savunma Bakanı Nemruş, Malta İçişleri Bakanı Camilleri ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-30 23:32:12 -
Libya Savunma Bakanı Nemruş, Malta İçişleri Bakanı Camilleri ile görüştü

ROMA (AA) - Malta İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Byron Camilleri, ülkesini ziyaret eden Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüştü.

Camilleri, Twitter hesabından "Konuk Bakan Nemruş ile görüşmemizde ele aldığımız; ulusal güvenlik ve sınır güvenliği konusundaki iş birliği iki ülke için de olumlu bir fark yaratıyor. Görüşmede, Malta hükümetinin, Libya'yı destekleme taahhüdünü yineledim." paylaşımında bulundu.

Diğer yandan, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki gündür Malta’da bulunan Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih liderliğindeki Libyalı bir heyetin, Valetta'da mukim AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldiği belirtildi.

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