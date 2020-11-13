  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya Savunma Bakanı ile Katar Dışişleri Bakanı Libya'daki son gelişmeleri görüştü
Aktüel

Libya Savunma Bakanı ile Katar Dışişleri Bakanı Libya'daki son gelişmeleri görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-13 05:57:05 -
Libya Savunma Bakanı ile Katar Dışişleri Bakanı Libya'daki son gelişmeleri görüştü

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile Libya'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gelen Nemruş, başkent Doha'da Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya'daki son gelişmeler ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı, görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek ülkede ilan edilen ateşkesin siyasi diyalog yolunda atılmış bir adım olması temennisinde bulundu.

Nemruş, dün Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile de bir araya gelmiş ve iki bakan, askeri kapasiteyi geliştirme ve ortak tatbikat yapılması konusunda iş birliği anlaşması imzalamıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abidin Ünal
Gündem

Abidin Ünal "3 müthiş yeteneği" açıkladı

SİHA'ların önemine dikkat çeken Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal yaptığı açıklamada "Birinci derecede istihbarat d..
Trump'la ilgili flaş iddia: Seçim sonuçları netleşirse...
Dünya

Trump'la ilgili flaş iddia: Seçim sonuçları netleşirse...

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarına, seçim sonuçlarının netleşmesi durumunda Fox News'e rakip olacak bir dijital medya şirketi ..
CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş FETÖ iddiası: FETÖ, Türkiye’de geri dönüyor!
Gündem

CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş FETÖ iddiası: FETÖ, Türkiye’de geri dönüyor!

15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin ardından iyice köşeye sıkışan FETÖ, siyaset, medya, hukuk, iş dünyası ve yerel yönetimlerde yeniden mi ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay