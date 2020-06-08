Libya petrolünü kaybetme paniği

Tahsin Han

Libya’da darbeci Hafter’i kullanıp ülkenin zenginliklerini sömürmek isteyen şer güçler, Türkiye’nin planlarını bozması sonrası paniğe kapıldı.

Hafter’in son dönemde binlerce kilometre alanı ve önemli kentleri kaybetmesinin önüne geçemeyen Fransa, Mısır, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye destekli Libya ordunun Sirte’ye yönelmesi sonrası acil eylem planı geliştirdi. Son 1 haftadır “Ateşkes ve barış” diyerek Hafter’i kurtarma ve Libya ordusunu durdurma açıklamaları önceki gün resmi olarak bir bildiri ile açıklandı. Kahire’de firavun Sisi ile görüşüp yardım isteyen Hafter, istediğini alamadı ancak Sisi, milisleri destekleyen ülkelerin onayıyla bugünden geçerli olacak bir resmi bir ateşkes istedi.

BAE uçağı ve SiHA’sı düşürüldü

Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Arap Birliği, vakit kaybetmeden Hafter ve Sisi’nin ateşkes bildirisine resmen destek verdiklerini duyurdu.

Acil ateşkesle Hafter’in kayıplarını durdurmak ve Sirte’nin düşmesini önlemek isteyen ülkelerin asıl amacı ise aylardır sömürdükleri Libya petrolünü kaybetmemek. Çünkü Sirte kenti Libya’nın en büyük petrol limanına sahip (Sidra). Libya petrolünün neredeyse üçte birinin ihraç edildiği bölgeyi kaybederek petrol gelirinden mahrum kalmak istemeyen Rusya, Mısır ve BAE, önceki gece Sirte düşmek üzereyken bölgeyi ağır bir bombardıman altına aldı.

Özellikle BAE uçaklarının uzun süreli saldırısı sonrası Türk SİHA’ları havalanınca Abu Dhabi pilotları çekilmek zorunda kaldı. Bu sırada bir BAE uçağı ve bir BAE SİHA’sı da düşürüldü.

Hafter tarafından bölgeye ek milis güçler gönderilirken diğer ülkeler de askeri techizat desteği verdi. Hafter’den gelen ‘Mısır ordusu bizimle birlikte olsun. Türkiye’yi durduralım’ talebi Sisi tarafından reddedilirken BAE’dan Abdülhalik Abdullah isimli bir profesör ise Mısır’dan Libya’ya asker gönderip Türkleri durdurmasını resmen talep etti.

Halka Sirte’yi terkedin çağrısı

Sirte’ye yönelik operasyonlarını sürdüren Libya ordusu ise dün kentin merkezine doğru ilerlemeye devam ettiklerini belirtirken “Sirte sakinleri kendi güvenlikleri için şehri hemen terk etmelidir” duyurusunu yaptı.

Öte yandan; Libya ordusu güney batıdaki Eş-Şerara petrol ve doğal gaz bölgesinin kontrolünü ele geçirip vanaları yeniden açtı.