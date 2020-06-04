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Dünya

Libya ordusu Tveyşe bölgesini darbeci Hafter'den geri aldı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun, Trablus Havalimanı'nın güneyindeki Tveyşe bölgesini darbeci general Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:02:00 - 2020-06-04 18:19:11
Libya ordusu Tveyşe bölgesini darbeci Hafter'den geri aldı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun, Trablus Havalimanı'nın güneyindeki Tveyşe bölgesini darbeci general Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı duyuruldu.

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Yorumlar

Dürüst

Libya ordusuna ya mukaddim ya muktedir ya bedi ya Hayyum Ya Kayyum ya mukaddim ya selâm yahafiz yamuheyminu yamuminu Türkiyeye Türklerine Türk ordusuna
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Yasemin

Libya Mutabakat Hükümetinin yanındayım, Libya ordusunun yanındayım arkasındayım RABBİM ALLAH yardımcımız olsun
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