Libya ordusu Tveyşe bölgesini darbeci Hafter'den geri aldı
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun, Trablus Havalimanı'nın güneyindeki Tveyşe bölgesini darbeci general Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı duyuruldu.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun, Trablus Havalimanı'nın güneyindeki Tveyşe bölgesini darbeci general Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı duyuruldu.