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Dünya

Libya Ordusu servis etti! Wagner’e bağlı Rus paralı askerlerinin çekilme görüntüleri

Libya Ordusu, ülkenin doğusunda bulunan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin başkentteki cephelerden çekilişleri ve Beni Velid kentindeki havalimanına gelişleri sırasında kayda alınan görüntüleri servis etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:20:00 - 2020-05-28 09:51:19

Libya Ordusunun yürüttüğü "Öfke Volkanı Operasyonu" basın birimi, başkent Trablus'taki cephelerde Hafter saflarında savaşan Wagner'e mensup paralı askerlerin Beni Velid kentine hareket ettiği görüntülerini servis etti. Libya Ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Silahlı grupları güneye sürüyorlar

AA ve DHA'daki haberlere göre Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.

Kritik bölgeler Hafter'den alındı

Ordu birlikleri, başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı. Ordu birlikleri, başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı.

Paralı askerlerin çekilme konvoyu

Libya Ordusunun başkentin güneyindeki bölgeleri Hafter milislerinden arındırmasının ardından paralı askerlerin Trablus'taki cephelerden çekildiği ve Beni Velid kenti havalimanından bilinmeyen bir noktaya nakledildiği bildirilmişti.

Hafter için savaşan Rus paralı askerleri Wagner grubunun ülkenin güneyine çekilirken alınan konvoy görüntüsü AA tarafından yayınlandı.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

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Yorumlar

Hayta

Rusya dostumuz olacaktır hali vakti gelince sn Perinçek adımları yerini bulacaktir
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Xxxxx

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