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Dünya Libya ordusu, Mısır'dan gelen iki uçağın silah taşıdığını duyurdu
Dünya

Libya ordusu, Mısır'dan gelen iki uçağın silah taşıdığını duyurdu

Libya ordusu, Mısır'dan gelerek Sebha bölgesine iniş yapan iki uçağın silah taşıdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 09:25:00 -
Libya ordusu, Mısır'dan gelen iki uçağın silah taşıdığını duyurdu

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, ülkenin güney batısındaki Uluslararası Sebha Havalimanı'na iniş yapan uçakların silah taşıdığı bilgisini verdi.

Dırah, Mısır'dan gelen iki uçakta ilaçların altına gizlenmiş silah ve cephanelerin bulunduğunu ifade ederek, "İki uçakta bir kısım ilaçlar var, ancak kargonun çoğu silah ve mühimmat." dedi.

Libya Sağlık Bakanlığı, dün Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, Mısır tarafından gönderilen iki ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının Sebha Uluslararası Havaalanı'na geldiğini duyurmuştu.

Darbeci General Halife Hafter'e yakınlığıyla bilinen El-Hades televizyon kanalı ise Hafter ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin iş birliğiyle Sebha'ya tıbbi malzeme sevkiyatının ulaştığını aktarmıştı.

Uzun süredir istikrarsızlıkla boğuşan Libya, darbeci Halife Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkent Trablus ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle şiddet sarmalına sürüklenmişti.

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