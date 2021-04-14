  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cehalet tekerrür etti! AK Partili milyonlara akılalmaz sözler

Bu da NSU gibi olmasın! Almanya’da aşırı sağcı ‘S Grubu’nun davası başladı

Ekrem yeni uyandı: Kabine toplantısından sonra 'Toplu ulaşım' hamlesi!

Ayasofya Camii'nde yıllar sonra ilk iftar ezanı

İslam düşmanı Wilders kudurdu! Türkiye'den sert tepki!

İngiltere'de Coronavirus vaka ve ölü sayıları düşüyor

Sözde kadın hakkı savunucuları Halk Tv'de buluştu: Pes dedirten gerekçe ile annelere sağlanan pandemi kolaylığını hedef aldılar!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan koronavirüs çıkışı! 'Katil olursun'

Fransa’da 3 genç, belgeselleriyle Müslüman azınlıkların hikayelerine kapı aralıyor

Canikli’den CHP’ye sert tepki: 128 milyar dolar burada, sizin aklınız nerede?
Dünya Libya ordusu, Mısır'dan gelen iki uçağın silah taşıdığını duyurdu
Dünya

Libya ordusu, Mısır'dan gelen iki uçağın silah taşıdığını duyurdu

Libya ordusu, Mısır'dan gelerek Sebha bölgesine iniş yapan iki uçağın silah taşıdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 07:18:00 -
Libya ordusu, Mısır'dan gelen iki uçağın silah taşıdığını duyurdu

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güney batısındaki Uluslararası Sebha Havalimanı'na iniş yapan uçakların silah taşıdığı bilgisini verdi.

Dırah, Mısır'dan gelen iki uçakta ilaçların altına gizlenmiş silah ve cephanelerin bulunduğunu ifade ederek, "İki uçakta bir kısım ilaçlar var, ancak kargonun çoğu silah ve mühimmat." dedi.

Libya Sağlık Bakanlığı, dün Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, Mısır tarafından gönderilen iki ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının Sebha Uluslararası Havaalanı'na geldiğini duyurmuştu.

Darbeci General Halife Hafter'e yakınlığıyla bilinen El-Hades televizyon kanalı ise Hafter ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin iş birliğiyle Sebha'ya tıbbi malzeme sevkiyatının ulaştığını aktarmıştı.

Uzun süredir istikrarsızlıkla boğuşan Libya, darbeci Halife Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkent Trablus ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle şiddet sarmalına sürüklenmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! 'Fırsat var' dedi ve tarih verdi
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Fırsat var' dedi ve tarih verdi

Altın yatırımcıları 15 Nisan Perşembe günü yapılacak olan Merkez Bankası Toplantısı'na kilitlenmişken uzman isimden dikkat çeken uyarılar ge..
Fatih Altaylı sert çıktı: Doktor raporu ile görevden alınmalı
Spor

Fatih Altaylı sert çıktı: Doktor raporu ile görevden alınmalı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün GS TV ekranlarında futbolcuların hakemle mücadale etmediğini verilen kararlara karşı çıkmadığını..
Rusya'nın Türkiye kararı Rusları fena kızdırdı! Putin'e büyük şok
Gündem

Rusya'nın Türkiye kararı Rusları fena kızdırdı! Putin'e büyük şok

Rusya'nın koronavirüs bahanesiyle Türkiye'ye yönelik uçuşları kısıtlaması Türkiye tatili planlayan Rusları üzdü. Tatilciler, kararın geri al..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay