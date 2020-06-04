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Dünya

Libya ordusu Hafter’e bağlı milis liderini yakaladı

Libya ordusu, başkent Trablus'ta il idare sınırlarında kontrolü sağlamasının ardından kuşatmaya aldığı Terhune kentinde, darbeci Halife Hafter saflarında yer alan milis liderlerden Riyad el-Kubeyyir'i yakaladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 22:17:00 -
Libya ordusu Hafter’e bağlı milis liderini yakaladı

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter safında yer alan Kaniyat birliklerinin önde gelen milislerinden Kubeyyir'in, ordunun kuşattığı Terhune vilayetinin batı girişinde kaçarken yakalandığı belirtildi.

Hafter milisleriyle uzun süredir iş birliği yapan Medhali Selefi görüşlü Kaniyat birlikleri, kendi şehirleri Terhune'deki silahlı grupların en güçlüsü olarak görülüyor.

Kaniyat'ın, kendisine rakip gördüğü gruplar ve kabileleri saf dışı bırakma çabalarıyla, kentte çok sayıda düşman edindiği biliniyor.

"Trablus'un sırtındaki hançer" şeklinde tanımlanan, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayeti, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanılıyordu.

Uzun süredir Terhune'yi kuşatma altında tutan Libya ordusu, Trablus'u tamamen hakimiyetine katması ve Hafter milislerine karşı edindiği kazanımlarıyla bu kuşatmayı daha da daralttı.

Uzmanlar, Libya hükümetinin Terhune içindeki küskünlüklerden faydalanıp, içerideki grupları ikna ederek şehre girmesinin daha kolay olabileceği değerlendirmesini yapıyor.

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Yorumlar

Ulvi

´´Orada bir Türk topçusu var.Canımıza okudu.Alın bunu başımızdan birader.Ağız tadı ile bir hainlik yapamadık.´´Diyormuş, Brüksel´den Mismari
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Vatandaş

Bu çakal haf ter i de yakalayın kurşuna dizin dünya bir hain ve mikrop tan kurtul sun
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