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Dünya

Libya ordusu duyurdu: Bu saldırıya karşılık verilecektir

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, Vatiyye Askeri Hava Üssüne gece düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Nemruş, uygun zaman ve mekanda saldırıya karşılık verileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 19:06:00 -
Libya ordusu duyurdu: Bu saldırıya karşılık verilecektir

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaş suçlusunu (Halife Hafter) destekleyen yabancı uçaklarla düzenlenen bu hava saldırısı, şanlı ordu güçlerimizin sahadaki zaferini manipüle etmek için yapılan başarısız bir girişimdir. Libya sınırları içinde önemli tesislerin hedef alınması, bazı devletlerin meşru hükümete karşı bu saldırılara dahil olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu saldırıya, uygun bir zaman ve mekanda karşılık verilecektir." ifadesini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Libya ordusu yetkilisi, AA muhabirine bugün yaptığı açıklamada, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün gece kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırısına uğradığını söylemişti.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten yetkili, üssün hava savunma kapasitesini arttırmak için son dönemde getirilen bazı teçhizatın zarar gördüğünü kaydetmişti.

Libyalı yetkili, başkent Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki üssün, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığı 18 Mayıs'tan bu yana ilk defa böyle bir saldırıya uğradığı bilgisini paylaşmıştı.

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Yorumlar

Vatandaş

Ruslar bize mesaj veriyor,vatiyye üssü Türkiye ye verilecekti ve bizim savaş uçaklarımız konuşlanacaktı,hafter ve destekçileri hezimete uğrayınca Ruslar 14 adet savaş uçağı gönderdiler ve boyalı uçaklarla üssü vurup bize gelirseniz vururuz mesajı verdiler.Cevabımızı kısa sürede vereceğimiz den şüpheniz olmasın.
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Murat

Bu alçak ruryanın işi. Rusa anladığı dilden cevap verip onları moskovaya hapsetmemiz şart
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