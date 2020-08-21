  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya ordusu: Başkomutanımız Serrac'ın ateşkes emrine uyacağız
Aktüel

Libya ordusu: Başkomutanımız Serrac'ın ateşkes emrine uyacağız

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:26:06 -
Libya ordusu: Başkomutanımız Serrac'ın ateşkes emrine uyacağız

TRABLUS (AA) - Libya ordusu, Başbakan Fayiz es-Serrac'ın "ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması" talimatına uyacaklarını ve ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Komutanı Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal, yaptığı yazılı açıklamada, "Libya Ordusu Başkomutanı sıfatını taşıyan Başbakan Fayiz es-Serrac'ın emrine uyarak, ateşkes çağrısı yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Serrac'ın, "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" verdiği açıklanmıştı.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu’na ağır darbe! Teşkilat dağıldı, hepsi istifa etti
Siyaset

Davutoğlu’na ağır darbe! Teşkilat dağıldı, hepsi istifa etti

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi’nde istifa depremi yaşanıyor. Partinin Ankara ilk teşkilatının tamamı..
Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu
Gündem

Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu

Tüm Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde açıklamasını beklerken Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Abdulkadir Selv..
Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'
Gündem

Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te açıklayacağı müjde heyecanla beklenirken, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı