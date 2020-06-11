  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Libya Müftüsü'nden Libyalılara Türkiye ve Erdoğan çağrısı

Libya'nın Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Libya'ya müdahalesini eleştirenler bu ülkeler, zaferi engellemeye çalışan çetelerdir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:37:00 - 2020-06-11 16:38:10
Libya Müftüsü'nden Libyalılara Türkiye ve Erdoğan çağrısı

Libya'nın Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı zafer elde edilmesi için Türkiye ile müttefikliğin ve bağların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

BAE'ye ise, "Türkiye'nin Libya'ya müdahalesini eleştirenler bu ülkeler, zaferi engellemeye çalışan çetelerdir" dedi.

Libya'nın Müftüsü Sadık el-Giryani'den Türkiye açıklaması geldi. Sadık el-Giryani, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı zafer elde edilmesi için Türkiye ile müttefikliğin ve bağların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sadık el-Giryani, Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirliği (BAE) ise "BAE üzerimize İHA'lar yollayıp çocuklarımızı öldürüyor. Türkiye'nin Libya'ya müdahalesini eleştirenler bu ülkeler, zaferi engellemeye çalışan çetelerdir" dedi.

Başkan Erdoğan'a övgü

Sadık el-Giryani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deneyimli bir siyasetçi olduğuna dikkat çekerek, "Ey hakiki Libyalılar, Türkiye'nin müttefikliği ile diğer ülkelerin müttefikliğini karıştırmayın. Türkiye ve lideri bizim için ayrı, Libya'yı karıştırmaya çalışan ülkeler ayrı. Türkiye'nin desteğini asla unutmayın" diye konuştu.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

Rus uçakları bölgede harekete geçti! Operasyon yapacaklar
Rus uçakları bölgede harekete geçti! Operasyon yapacaklar

Dünya

Rus uçakları bölgede harekete geçti! Operasyon yapacaklar

Hafter'den Türkiye ile ilgili küstah hamle
Hafter'den Türkiye ile ilgili küstah hamle

Dünya

Hafter'den Türkiye ile ilgili küstah hamle

Mısır tarafının Türkiye itirafı gündem oldu: Erdoğan bunu yapacak
Mısır tarafının Türkiye itirafı gündem oldu: Erdoğan bunu yapacak

Dünya

Mısır tarafının Türkiye itirafı gündem oldu: Erdoğan bunu yapacak

Libya'ya giden Türk gemisine müdahale girişimi! Anons geçince bakın ne yaptılar
Libya'ya giden Türk gemisine müdahale girişimi! Anons geçince bakın ne yaptılar

Gündem

Libya'ya giden Türk gemisine müdahale girişimi! Anons geçince bakın ne yaptılar

Libya ile ilgili çok kritik açıklama: Bu engellenemezse işler tersine döner
Libya ile ilgili çok kritik açıklama: Bu engellenemezse işler tersine döner

Dünya

Libya ile ilgili çok kritik açıklama: Bu engellenemezse işler tersine döner

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı