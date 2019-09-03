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Libya Mitiga Havaalanı'na saldırılar

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame:- "Yasalarla korunan bir hak vardır, o da Libya içinde ve dışında seyahat etme hakkıdır. Hiç kimse bu hakkı ihlal edemez. Dolayısıyla rastgele bombalamalar kabul edilemez ve kınanmaktadır. Bu durumu BM Güvenlik Konseyi üyelerinin tamamına ve UCM Başsavcısının ofisine ileteceğiz"

03 Eylül 2019 Salı 21:23
Libya Mitiga Havaalanı'na saldırılar

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'na düzenlenen saldırılarla ilgili tüm bilgileri BM Güvenlik Konseyi'ne ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) ileteceğini açıkladı.

Selame, Mitiga Uluslararası Havaalanı'nda Ulaştırma Bakanı Milad Matuk ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Selame, Mitiga Havaalanı'nda her gün panik yaşandığını ve bu nedenle çalıştırılamayacağını, bu durumun yasal ve normal olmadığını söyledi.

Sivillerin bulunduğu bölgelerin rastgele hedef alınmasının "zaman aşımına uğramayacak bir savaş suçu" olduğunu vurgulayan Selame, "Yasalarla korunan bir hak vardır, o da Libya içinde ve dışında seyahat etme hakkıdır. Hiç kimse bu hakkı ihlal edemez. Dolayısıyla rastgele bombalamalar kabul edilemez ve kınanmaktadır. Bu durumu BM Güvenlik Konseyi üyelerinin tamamına ve UCM Başsavcısının ofisine ileteceğiz." dedi.

Mevcut durumu etkileyebilecek bazı ülkelerle "sivillere saldıran tarafları caydırma" görevini yerine getirmesi için iletişime geçtiklerini belirten Selame, "UNSMIL, bu hayati tesisin yeniden açılması için mümkün olan en yüksek garantiye ulaşmak amacıyla açıklanan ve açıklanmayan tüm yollarla çalışmalarını bir an dahi durdurmayacak." ifadelerini kullandı.

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) bugün sivil kurumların vurulmasını önleyici nitelikte kararlar alması için BM'ye çağrıda bulunmuştu.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyinden, sivil kurumları hedef alanların kınanması ve caydırıcılık sağlamak için yaptırım listesine alınması talep edilmişti.

Başkent Trablus'a yönelik saldırıların başladığı 4 Nisan'dan bu yana sivil kurumların defalarca vurulduğuna işaret edilen açıklamada, Mitiga Havalimanı'na en az 11 saldırı düzenlendiği ve bunların bakanlık tarafından belgelendiği aktarılmıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter güçleri bu kapsamda zaman zaman, UMH tarafından "askeri amaçlarla kullanıldığı" gerekçesiyle Mitiga, Zuvara ve Misrata havalimanlarına saldırılar düzenliyor.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 21:23
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame
  2. Mitiga Uluslararası Havaalanı
  3. saldırı

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