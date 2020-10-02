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Aktüel Libya ile Türkiye arasında yapılan deniz sınırı anlaşması BM’de tescillendi
Aktüel

Libya ile Türkiye arasında yapılan deniz sınırı anlaşması BM’de tescillendi

Birleşmiş Milletler, (BM) Türkiye ve Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:50:00 -
Libya ile Türkiye arasında yapılan deniz sınırı anlaşması BM’de tescillendi

Türkiye ve Libya arasında yapılan 27 Kasım 2019’da “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ve “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştı. Yapılan anlaşma ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetim’inin (GKRY) Türkiye’ye karşı yaptıkları planlar bozulmuş, anlaşma metninde kıta sahanlığının ve ekonomik bölge sınırlarının tek tek koordinatları belirlenmişti. Türkiye ve Libya anlaşmayı tescil etmesi için Birleşmiş Miletlere (BM) göndermişti. BM tarafından bugün yayınlanan tescil belgesi ile Türkiye-Libya arasındaki deniz sınırı anlaşması BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM’nin 102’nci maddesi gereği onaylandı.

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