Libya ile ilgili çarpıcı ifadeler: Zamanı geldi

Gazeteci yazar Ergün Diler, Akdeniz'le ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

Diler, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:

"Akdeniz ile ilgili kaç yazı kaleme aldığımı hatırlamıyorum. Dünyanın merkezi olduğunu çok sık tekrarladım. Belki erken yazdığım için zaman gerekiyordu. Şimdi o evre geldi. Libya, Afrika ve Akdeniz’in kilidi! Tansiyon da mücadele de büyüyecek."

İşte Ergün Diler'in tweeti: