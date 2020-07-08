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Libya ile ilgili çarpıcı ifadeler: Zamanı geldi

Gazeteci yazar Ergün Diler, Akdeniz'in dünyanın merkezi olduğunu belirterek, "Şimdi o evre geldi. Libya, Afrika ve Akdeniz'in kilidi! Tansiyon da mücadele de büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 00:02:00 -
Libya ile ilgili çarpıcı ifadeler: Zamanı geldi

Gazeteci yazar Ergün Diler, Akdeniz'le ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

Diler, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:

"Akdeniz ile ilgili kaç yazı kaleme aldığımı hatırlamıyorum. Dünyanın merkezi olduğunu çok sık tekrarladım. Belki erken yazdığım için zaman gerekiyordu. Şimdi o evre geldi. Libya, Afrika ve Akdeniz’in kilidi! Tansiyon da mücadele de büyüyecek."

İşte Ergün Diler'in tweeti:

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