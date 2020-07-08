Libya ile ilgili çarpıcı ifadeler: Zamanı geldi
Gazeteci yazar Ergün Diler, Akdeniz'in dünyanın merkezi olduğunu belirterek, "Şimdi o evre geldi. Libya, Afrika ve Akdeniz'in kilidi! Tansiyon da mücadele de büyüyecek" ifadelerini kullandı.
Gazeteci yazar Ergün Diler, Akdeniz'le ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.
Diler, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:
"Akdeniz ile ilgili kaç yazı kaleme aldığımı hatırlamıyorum. Dünyanın merkezi olduğunu çok sık tekrarladım. Belki erken yazdığım için zaman gerekiyordu. Şimdi o evre geldi. Libya, Afrika ve Akdeniz’in kilidi! Tansiyon da mücadele de büyüyecek."
İşte Ergün Diler'in tweeti: