Libya ile anlaşma imzalamışlardı! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'daki meşru hükümet ile ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalayan Malta'nın Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'nun görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Malta, Libya ile mutabakat zaptı imzalamıştı
Libya ve Malta hükümetleri ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalamıştı.