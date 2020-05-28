  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Libya ile anlaşma imzalamışlardı! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'daki meşru hükümet ile ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalayan Malta'nın Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 21:25:00 -
Libya ile anlaşma imzalamışlardı! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'nun görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Malta, Libya ile mutabakat zaptı imzalamıştı

Libya ve Malta hükümetleri ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı