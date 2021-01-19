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Dünya Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'dan Rusya'ya olay çağrı: Askerleri çekerseniz, iş konuşmaya başlarız
Dünya

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'dan Rusya'ya olay çağrı: Askerleri çekerseniz, iş konuşmaya başlarız

Libya İçişleri Bakanı Ulusal Mutabakat Hükümeti Fethi Başağa, Moskova yönetimine flaş bir çağrıda bulunarak, "Rusya paralı askerler ayrılırsa iş konuşmaya hazırız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 15:24:00 -
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'dan Rusya'ya olay çağrı: Askerleri çekerseniz, iş konuşmaya başlarız

The Associated Press'e (AP) göre, Libya İçişleri Bakanı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Fethi Başağa, Rusya'ya paralı askerler ayrılırsa Libya'nın iş konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Fethi Başağa, ABD'nin "Libya'ya sızan terörist unsurları bitirmek için" Batı'daki yaklaşan operasyonu destekleyeceğini belirterek, "Türkiye zaten destek sözdü verdi. Bunun yanında Libya'nın güvenliği ve istikrarının Avrupa ve ABD için önemli olduğunu" vurguladı.

Başağa, AP'ye verdiği demeçte, Joe Biden'in ABD'deki seçim zaferi ile Libya'daki umutların büyük ölçüde kalktığını ve yeni yönetimin Libya'nın istikrarı ve uzlaşmasında önemli bir rol oynayacağını umduğunu sözlerine ekledi.

Rusya'ya çağrı

Başağa, Rusya ile masaya oturmanın şartı olarak ülkedeki paralı askerlerin ayrılması durumunda söz konusu ihtimalin gerçekleşeceğini söyledi.

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