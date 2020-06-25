  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Libya İçişleri Bakanı, ABD'li yetkililerle güvenlik iş birliğini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-06-25 07:39:19 -
Libya İçişleri Bakanı, ABD'li yetkililerle güvenlik iş birliğini görüştü

TRABLUS (AA) - Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ABD'li yetkililerle iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği konusunu görüştü.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, Libya'daki güvenlik sektöründeki reform çabaları ve bakanlığın çeşitli hizmet ve bölümlerinin geliştirilmesi planı ele alındı.

Bakanlığın güvenlik sektöründeki reform çabalarını öven ABD'li yetkililerle, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin tuzakladığı mayınların temizlenmesine katkıda bulunmaları konusu değerlendirildi.

Görüşmede, Libya tarafından Başasağa'nın yanı sıra Güvenlik İşleri Müsteşar Yardımcısı Muhammed el-Medaği, Uluslararası Polis Bürosu Müdürü Abdulhamid el-Gazali, Güvenlik Operasyonları Genel İdaresi Müdürü Ali en-Nuveysiri ve Cezai Soruşturma Servisi Mahmud Aşur, ABD tarafından ABD Dışişleri Bakanı Kuzey Afrika İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Henry Worcester ve ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard B. Norland ile bazı komutanlar da hazır bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı