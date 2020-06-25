Libya İçişleri Bakanı, ABD'li yetkililerle güvenlik iş birliğini görüştü

TRABLUS (AA) - Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ABD'li yetkililerle iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği konusunu görüştü.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, Libya'daki güvenlik sektöründeki reform çabaları ve bakanlığın çeşitli hizmet ve bölümlerinin geliştirilmesi planı ele alındı.

Bakanlığın güvenlik sektöründeki reform çabalarını öven ABD'li yetkililerle, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin tuzakladığı mayınların temizlenmesine katkıda bulunmaları konusu değerlendirildi.

Görüşmede, Libya tarafından Başasağa'nın yanı sıra Güvenlik İşleri Müsteşar Yardımcısı Muhammed el-Medaği, Uluslararası Polis Bürosu Müdürü Abdulhamid el-Gazali, Güvenlik Operasyonları Genel İdaresi Müdürü Ali en-Nuveysiri ve Cezai Soruşturma Servisi Mahmud Aşur, ABD tarafından ABD Dışişleri Bakanı Kuzey Afrika İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Henry Worcester ve ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard B. Norland ile bazı komutanlar da hazır bulundu.