Libya günlük petrol üretimini 2 milyon varile çıkarmayı planlıyor

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Ferhat bin Kıdara, günlük üretimi iki milyon varile çıkarmak amacıyla petrol ve gaz sektörü için stratejik bir plan geliştirmeye başladıklarını bildirdi.

Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Kıdara, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde yönetim kurulu üyeleri, petrol şirketleri yönetim kurulu başkanları, genel müdürler, departman yöneticileri ve stratejik program ofisi ekibi ile toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Bin Kıdara, başkanlığını yaptığı Kurumun, değişime ve dünyadaki petrol sektöründe yaşanan gelişmelere ayak uydurmak amacıyla Amerikan şirketi "Kearney" ile anlaşma imzaladığını aktardı.

Bin Kıdara, Kearney'in, Libya'daki petrol ve gaz sektörüne öncülük etmek ve geliştirmek için birçok girişim, proje ve programın yanı sıra bu planın uygulanmasını üstlenecek stratejik programlar ofisinin kurulumunu üstleneceğini belirtti.

Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Bin Kıdara, Libya'yı dünyadaki başlıca enerji üreten ülkeler arasına geri döndürmek gibi iddialı bir vizyona sahip olduklarını ve bunu başarmak için petrol ve gaz sektöründe büyük bir değişiklik gerektiğini kaydetti.

Dünya genelinde alternatif enerji arayışları ve petrolden vazgeçilmesi gibi bazı zorluklarla karşılaşıldığı için üretimi artırmaya yönelik yeni stratejiler oluşturulması gerektiğini vurgulayan Bin Kıdara, günlük üretimi iki milyon varile çıkarmak amacıyla stratejik bir plan geliştirmeye başladıklarını ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Libya halihazırda günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil petrol üretiyor.