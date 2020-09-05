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Aktüel Libya, Filistin ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Libya, Filistin ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:35:27 -
Libya, Filistin ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 272'ye, Filistin'de 198'e, Tunus'ta 87'ye yükseldi.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan açıklamada, 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 649 yeni vaka tespit edildiği ve 115 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, son verilerle ölü sayısının 272'ye, vaka sayısının 17 bin 94'e, iyileşenlerin sayısının da 2 bin 25'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 433 kişide virüs tespit edildiği, 224 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Bu verilerle Filistin topraklarında toplam can kaybı 198'e, vaka sayısı 33 bin 409'a, iyileşenlerin sayısı 22 bin 576'ya ulaşmış oldu.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 148 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Açıklamada, toplam can kaybının 87'ye, vaka sayısının 4 bin 542'ye yükseldiği, 169 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

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