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Aktüel

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: “Türkiye ile işbirliği hükümeti güçlendirdi”

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:08:28 -
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: “Türkiye ile işbirliği hükümeti güçlendirdi”

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Türkiye ile imzaladığı askeri işbirliği anlaşmasının ardından daha güçlü hale geldiğini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Mişri bir soru üzerine, Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım 2019'da İstanbul'da imzalanan "güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasını" hatırlattı.

Mişri, “Türkiye ile imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından Libya hükümeti güçlenirken içeride de çok daha iyi organizasyon ve kenetlenme sağladı.” ifadelerini kullandı.

- BAE Libya’da gereğinden fazla etkili olmaya başladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e paralı asker getirmek için Sudan’ın başkenti Hartum’u ziyaret etmeleri ile ilgili soruya Mişri, şöyle cevap verdi:

“Hafter ülkenin doğusunda güç kaybetmeye başladı. Bu nedenle Hafter’i destekleyen ülkeler Libya dışından daha fazla paralı asker getirmeye çalışıyor. BAE Libya’da hacminden ve gereğinden fazla etkin olmaya başladı. BAE Libya’daki faaliyetlerini Muhammed Dahlan’ın başkanlığındaki Özel Operasyon Odası aracılığı ile yürütüyor. Libya hükümeti silahlı güçleri artık savunmadan çıkıp operasyonlar düzenleyebilecek güç ve kabiliyete kavuştu. Hafter’in paralı askerlerinden korkmuyoruz. Onları ülkelerine tabutların içinde göndereceğiz.”

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