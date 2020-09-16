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Aktüel Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, Türk Büyükelçi Aksen'le görüştü
Aktüel

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, Türk Büyükelçi Aksen'le görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-16 06:01:55 -
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, Türk Büyükelçi Aksen'le görüştü

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid Mişri, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Konseyin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mişri ile Aksen gerçekleştirdikleri görüşmede, siyasi diyalogda gelinen son nokta, sahadaki gelişmeler ve iki ülke arasında ortak ilgi alanına giren konuları ele aldı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasındaki görüşmeler, Fas'ın Buznika kentinde 6 Eylül'de başlamış 10 Eylül'de sona ermişti.

Perşembe günkü kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.


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