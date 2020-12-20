Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani'den Türkiye uyarısı

Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkede yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye, Libya'da attığı adımlardan dolayı batı ve diğer ülkeler tarafından saldırıya uğramaktadır" dedi.

Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkede yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye, Libya'da attığı adımlardan dolayı batı ve diğer ülkeler tarafından saldırıya uğramaktadır. Fransa, BAE ve Mısır gibi ülkeler Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya halkının yanında olmasından dolayı rahatsızdır" dedi.

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkede yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Libya Müftüsü Sadık el-Giryani, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Libya hakının yanında olduğu için diğer devletler tarafından saldırı altında olduğunu vurgularak, Libya halkını doğruları yanlıştan ayırması konusunda uyardı.

"Halk doğruyu yanlışı ayırmalı"

El-Giryani açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Türkiye, Libya'da attığı adımlardan dolayı batı ve diğer ülkeler tarafından saldırıya uğramaktadır. Fransa, BAE ve Mısır gibi ülkeler Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya halkının yanında olmasından dolayı rahatsızdır. Türkiye'nin bölgedeki varlığı desteklenmelidir. Çünkü Libyalıların yanında olan tek devlet Türkiye'dir. Libya halkı doğruları yanlıştan ayırlmalı. Dikkatli olunmalı" dedi.

Türk bayraklı gemilere uyarı

Libya limanlarına gidecek Türk bayraklı gemilere yönelik ek güvenlik tedbirleri alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından denizcilik şirketlerine yapılan bilgilendirmede, Libya’da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik durumu sebebiyle, Libya limanlarını ziyaret edecek Türk bayraklı gemiler tarafından ilave tedbir alınması için uyarılar yapıldı. Bakanlık, Libya limanlarına giriş ve çıkış yapacak gemilerin özellikle gece saatlerine göre planlanma yapmasının uygun olacağını belirtti. Yine, ülkenin limanlarına intikal ederken sahillerden en az 60 deniz mili mesafede seyredilmesi ve gemilerde her türlü güvenlik önlemleri alınarak giriş-çıkış yapılması istendi.

Şam'dan destek

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim ayından itibaren paralı asker taşıyan "Şam Kanatları Havayolları" şirketine ait 12 uçağın Halife Hafter kontrolündeki bölgelere iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu uçakların Suriye'den Şam Havaalanı ve Rusların Lazkiye ilindeki Hımeymim Hava Üssü'nden kalktığı, Libya'da Halife Hafter kontrolünde olan Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı ve El-Merc şehrinin güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait El-Hadim Askeri Üssü'ne indiği belirtildi

Açıklamada, Suriye'den Libya'ya getirilen söz konusu paralı askerlerin uyrukları ve sayısına ilşkin bilgiye yer verilmedi.

Şam Kanatları Havayolları, Rusya'dan Suriye'ye silah ve savaşçı taşıdığı gerekçesiyle ABD yaptırımlarına tabi tutulmuştu.

Libya'da Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete karşı darbe amaçlayan Hafter saflarında, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin yanı sıra, Çad, Mali, Sudan ve Suriyeli binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

Sinsi adım

Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil, Libya'nın Bingazi kentinde, Libya Ulusal Ordusu adlı oluşumun lideri Halife Hafter ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Hafter'e bağlı kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısır lideri Abdulfettah el Sisi'nin istihbarat şefi Kamil, dün Bingazi'yi ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Kamil ile Hafter arasında da bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmelerde Libya'da son durumun ve Mısır ile Hafter arasındaki ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

Sisi liderliğindeki Mısır, Libya'da Hafter'in en büyük destekçileri arasında yer alıyor.