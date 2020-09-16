Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Ekim ayının sonunda görevini devretmeye hazır olduğunu bildirdi.

Daha önce istifa edeceği bir çok kez gündeme gelen Serrac, “Herkese, görevlerimi en geç Ekim ayına kadar bir sonraki yürütme makamına devretme konusundaki samimi arzumu duyuruyorum.” açıklamasında bulundu.

Ekim ayının sonunda istifa edeceği sinyalini veren Serrac, şuan için görevine devam edeceğini açıkladı.

Peki UMH Başbakanı Serrac kimdir?

20 Şubat 1960 tarihinde Trablus'ta doğdu.

Serrac'ın babası, 1951 yılında bağımsızlığını kazanan Libya'da yönetime yakın bir isim oldu ve üst düzey görevlerde bulundu.

Libya'da mimarlık mezunu olan Serrac aynı zamanda Libya yönetimine bağlı çok sayıda bakanlık için danışmanlık görevi yürüttü.

Ancak 2011 yılına kadar bazı bakanlıklara danışmanlık hizmeti vermekle sınırlı kaldı.

Siyasete girişi ise 2011 yılında Kaddafi'den sonra Libya'da kurulan Ulusal Geçiş Konseyi'ne girişiyle oldu.

Ailesinin ve kendisinin Trablus'ta ve ülkede çok saygın konumu vardır.

2014 yılında Trablus'tan bağımsız aday olarak meclise seçildi.

Bu dönemde Kamu Hizmetleri ve İskan Bakanlığı görevinde bulundu.

2016 yılında bir suikast girişimine uğramış olsa da yolundan dönmemiştir.

Silahlı mücadeleden çok diyalog yoluyla sorunların halledilmesinden yana birisi olduğu için çoğu kişinin üzerinde ittifak ettiği biridir.