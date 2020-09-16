  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 23:27:00 - 2020-09-16 23:42:56

Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Ekim ayının sonunda görevini devretmeye hazır olduğunu bildirdi.

Daha önce istifa edeceği bir çok kez gündeme gelen Serrac, “Herkese, görevlerimi en geç Ekim ayına kadar bir sonraki yürütme makamına devretme konusundaki samimi arzumu duyuruyorum.” açıklamasında bulundu.

Ekim ayının sonunda istifa edeceği sinyalini veren Serrac, şuan için görevine devam edeceğini açıkladı.

Peki UMH Başbakanı Serrac kimdir?

20 Şubat 1960 tarihinde Trablus'ta doğdu.

Serrac'ın babası, 1951 yılında bağımsızlığını kazanan Libya'da yönetime yakın bir isim oldu ve üst düzey görevlerde bulundu.

Libya'da mimarlık mezunu olan Serrac aynı zamanda Libya yönetimine bağlı çok sayıda bakanlık için danışmanlık görevi yürüttü.

Ancak 2011 yılına kadar bazı bakanlıklara danışmanlık hizmeti vermekle sınırlı kaldı.

Siyasete girişi ise 2011 yılında Kaddafi'den sonra Libya'da kurulan Ulusal Geçiş Konseyi'ne girişiyle oldu.

Ailesinin ve kendisinin Trablus'ta ve ülkede çok saygın konumu vardır.

2014 yılında Trablus'tan bağımsız aday olarak meclise seçildi.

Bu dönemde Kamu Hizmetleri ve İskan Bakanlığı görevinde bulundu.

2016 yılında bir suikast girişimine uğramış olsa da yolundan dönmemiştir.

Silahlı mücadeleden çok diyalog yoluyla sorunların halledilmesinden yana birisi olduğu için çoğu kişinin üzerinde ittifak ettiği biridir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bfbfbf

bir onunla anlaşabiliyorduk o da istifa ediyor
  • Yanıtla
Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı
Teknoloji

Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı

Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Mühendislerim..
Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayan Abdullah Ağar tek tek sıraladı! İşte Türkiye’yle ilgili ‘olası’ skandal hamleler
Gündem

Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayan Abdullah Ağar tek tek sıraladı! İşte Türkiye’yle ilgili ‘olası’ skandal hamleler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayarak, Yunanistan’a arka çıkan AB’nin Türkiye’yle ilgili ‘olası’..
CHP'li Antalya Belediyesi şehri Venüs heykelleriyle donattı
Yerel

CHP'li Antalya Belediyesi şehri Venüs heykelleriyle donattı

CHP'li belediyeler tarafından yapılan heykellere bir yenisi daha eklendi. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl 57.'si düzenlenecek ol..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı