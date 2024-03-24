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Gündem Libya Başbakanı 'Elhamdülillah' diyerek duyurdu: 10 yıl sonra bir ilk
Gündem

Libya Başbakanı 'Elhamdülillah' diyerek duyurdu: 10 yıl sonra bir ilk

Yeniakit Publisher
2024-03-24 01:14:00 -
Libya Başbakanı 'Elhamdülillah' diyerek duyurdu: 10 yıl sonra bir ilk

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk Hava Yollarının (THY) 10 yıl aradan sonra gelecek hafta ülkesine seferlere başlayacağını duyurdu.

Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları, önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak." ifadesini kullandı.

Teşekkür mesajı

THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.

THY'den açıklama!

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır." ifadelerini kullandı.
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