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Dünya Libya Başbakanı Dibeybe, o iddiaları yalanladı: İki ülke tek millet olarak kalacağı
Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe, o iddiaları yalanladı: İki ülke tek millet olarak kalacağı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Suriyeli paralı askerlerin Libya'dan Tunus'a sızdığına ilişkin iddiaları yalanladı. Dibeybe yaptığı açıklamada "İki ülke arasındaki güvenlik durumuna ilişkin asılsız iddialar kardeşlik ilişkilerinin derinliğini etkilemeyecek ve iki ülke tek millet olarak kalacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 17:39:00 -
Libya Başbakanı Dibeybe, o iddiaları yalanladı: İki ülke tek millet olarak kalacağı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Tunus ile sınırının güvenliği hakkındaki "asılsız iddiaların" iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Dibeybe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bölge ülkelerinin terör sorunundan muzdarip olduğunu belirterek, "Kardeş Tunus da bir istisna değildir." ifadelerini kullandı.

Suriyeli paralı askerlerin terör operasyonları gerçekleştirmek için Libya'dan Tunus'a sızdığına yönelik yerel ve Arap basınında çıkan iddiaları yalanlayan Libya Başbakanı, "İki ülke arasındaki güvenlik durumuna ilişkin asılsız iddialar kardeşlik ilişkilerinin derinliğini etkilemeyecek ve iki ülke tek millet olarak kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Libya hükümet sözcüsü Muhammed Hammude, Libya'daki güvenlik durumu ve teröristlerin Tunus'a sızması hakkında dolaşan haberlerle ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada, "iki tarafın da bu haberleri tamamen yalanladığını" söylemişti.

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