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Aktüel

Libya Adalet Bakanı'nın eşinin çantasından 7 bin lira çalan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:15:12 -
Libya Adalet Bakanı'nın eşinin çantasından 7 bin lira çalan 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi'nin eşi Ahlaam Omar Alhusayn'ın çantasından 7 bin lirayı yankesicilik yöntemiyle çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da 19.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi, Akdeniz Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi'nin eşi Ahlaam Omar Alhusayn’ın çantasından 7 bin lirası ile pasaportu ve ikametgah izninin 3 şüpheli tarafından yankesicilik yöntemiyle çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler Heyem N., Zahra S. ve Erıc N. 3 Haziran'da yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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