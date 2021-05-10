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Dünya Libya açıklarında göçmen botu battı! Ölüler var
Dünya

Libya açıklarında göçmen botu battı! Ölüler var

Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu biri çocuk 5 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 16:14:00 -
Libya açıklarında göçmen botu battı! Ölüler var

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Safa Msehli tarafından yapılan açıklamaya göre, Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot alabora oldu.

Botta bulunanlardan biri çocuk olmak üzere en az 5 kişi boğularak yaşamını yitirdi, hayatta kalan göçmenler ise balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Libya açıklarında dün de 700'den fazla düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri haline geldi.

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