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Eğitim LGS'ye kendi okulumda mı gireceğim? LGS sınav giriş belgesi al
Eğitim

LGS'ye kendi okulumda mı gireceğim? LGS sınav giriş belgesi al

LGS sınav giriş belgesi indir | 8.sınıf öğrencileri için LGS geri sayımı başladı. Milyonlarca öğrenci 6 Haziran Pazar günü hayallerini süsleyen liseye yerleşebilmek için sınavda ter dökecek. Öğrenciler sınava hangi okullarda gireceklerini araştırıyor. Peki, herkes kendi okulunda mı LGS’ye girecek? LGS sınav giriş belgesi nereden alınıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 12:50:00 -
LGS'ye kendi okulumda mı gireceğim? LGS sınav giriş belgesi al

LGS bu yıl 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Öğrenciler sınava nerede hangi okulda gireceklerini merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki, öğrenciler sınava kendi okullarında mı girecek?

LGS'ye kendi okulumda mı gireceğim? LGS sınav giriş belgesi al

Öğrenciler geçen yıl olduğu gibi LGS'ye kendi okullarında girecek. İdareciler öğrencilerin sınav giriş belgesini sistemden indirip onayladıktan sonra sıralarına yerleştirecek. Öğrenci hangi sınıfta, hangi sırada sınava gireceğini E Okul sistemi üzerinden öğrenebiliyor.

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