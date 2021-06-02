LGS bu yıl 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Öğrenciler sınava nerede hangi okulda gireceklerini merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki, öğrenciler sınava kendi okullarında mı girecek?

LGS'ye kendi okulumda mı gireceğim? LGS sınav giriş belgesi al

Öğrenciler geçen yıl olduğu gibi LGS'ye kendi okullarında girecek. İdareciler öğrencilerin sınav giriş belgesini sistemden indirip onayladıktan sonra sıralarına yerleştirecek. Öğrenci hangi sınıfta, hangi sırada sınava gireceğini E Okul sistemi üzerinden öğrenebiliyor.