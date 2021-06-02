LGS’de maske takmak zorunlu mu? Sınavlarda maske takma zorunluluğu var mı?
Sınavda maske çıkarmak yasak mı? Öğrenciler geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de LGS’ye koronavirüs önlemleri altında girecek. Sınava girecek öğrenciler ise 155 dakikalık sınav boyunca maske takmalarının zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki, LGS’de maske zorunlu mu? LGS’de yedek maske verecekler mi? LGS’ye giderken yedek maske almalı mıyım?
6 Haziran Pazar günü LGS yapılacak. Sınava girecek olan öğrenciler, okul binasında ve sınav esnasında maske takmanın zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, sınavda maske takmak zorunlu olacak mı?
LGS’de maske takmak zorunlu mu? Sınavlarda maske takma zorunluluğu var mı?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS’ye kısa bir süre kala öğrencilerin merak ettiği pek çok konuya yaptığı paylaşımla açıklık getirdi. Öğrencilerin sık sık sorduğu “Sınavda maske takmak zorunlu mu?” sorusu da bu paylaşımla cevaplanmış oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un söz konusu paylaşımında maskeyle ilgili olarak “Okul bahçesi ve koridorlarda maske takmak zorunludur. Ancak sınava gireceğiniz salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından isterseniz sınav esnasından maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak” ifadeleri yer aldı.