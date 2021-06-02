6 Haziran Pazar günü LGS yapılacak. Sınava girecek olan öğrenciler, okul binasında ve sınav esnasında maske takmanın zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, sınavda maske takmak zorunlu olacak mı?

LGS’de maske takmak zorunlu mu? Sınavlarda maske takma zorunluluğu var mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS’ye kısa bir süre kala öğrencilerin merak ettiği pek çok konuya yaptığı paylaşımla açıklık getirdi. Öğrencilerin sık sık sorduğu “Sınavda maske takmak zorunlu mu?” sorusu da bu paylaşımla cevaplanmış oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un söz konusu paylaşımında maskeyle ilgili olarak “Okul bahçesi ve koridorlarda maske takmak zorunludur. Ancak sınava gireceğiniz salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından isterseniz sınav esnasından maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak” ifadeleri yer aldı.