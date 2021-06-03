LGS'de maske takmak zorunlu mu?
LGS 6 Haziran Pazar gerçekleşecek. Sınava girecek öğrenciler "LGS'de maske takmak zorunlu mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, LGS'de maske zorunlu olacak mı? Sınav esnasında maske çıkarılacak mı?
Öğrenciler, 155 dakikalık Liselere Geçiş Sınavı (LGS) boyunca maske takmalarının zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki LGS'de maske takmak zorunlu mu?
LGS'de maske takmak zorunlu mu?
Kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz." notuyla paylaşım yapan Bakan Selçuk, 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını yayımladı.
Paylaşımda ''Sınavda maske takmak zorunlu mu?'' sorusuna şu şekilde yanıt verildi:
"Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak."