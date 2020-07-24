LGS tercihleri ile hangi lisede eğitim görmek istediklerini belirlemek isteyen binlerce öğrenci, son tercih tarihini merakla araştırıyor. LGS tercihleri için belirlenen son günün ardından sonuçlar için yapılacak olan açıklamaya kilitlenecek olan öğrenciler, buradan çıkacak sonuçlara göre kayıtlarını yapmak üzere işlemlerini ya da nakillerini yapmak amacıyla nakil tarihlerini bekleyecek. LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?