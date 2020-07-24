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Eğitim

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercihleri ile hangi lisede eğitim görmek istediklerini belirlemek isteyen binlerce öğrenci, son tercih tarihini merakla araştırıyor. LGS tercihleri için belirlenen son günün ardından sonuçlar için yapılacak olan açıklamaya kilitlenecek olan öğrenciler, buradan çıkacak sonuçlara göre kayıtlarını yapmak üzere işlemlerini ya da nakillerini yapmak amacıyla nakil tarihlerini bekleyecek. LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-24 23:50:00 -
LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih başvuruları 29 Temmuz'a kadar alınacak. Sonuçlar 10 Ağustos'ta duyurulacak.

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 29 Temmuz'da tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

LGS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilecek?

Yerleştirme sonuçları; 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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