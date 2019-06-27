LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklandı, sıra tercih dönemine geldi. Sınav sonuçlarını öğrenen lise adayları merakla nasıl tercih yapacaklarını merak ediyor. Öğrenciler Google arama motorunda LGS 2019 taban puanı ve 2019 LGS 2019 tercihleri nasıl yapılır, LGS 2019 tercihlerinde nelere dikkat edilmeli, LGS 2019 tercih sıralaması nasıl yapılır sorularını araştırmaya devam ediyor. Peki LGS tercihlerinde yerleşemeyenler ne yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da dün yayımlandı. MEB resmi sitesinden yayınlanan duyuru ile LGS tercih kılavuzunu LGS sınavına giren öğrencilerin erişimine açıldı. 2019 LGS tercih kılavuzuna aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS 2019 TERCİH KILAVUZU

LGS tercihlerinde yerleşemeyenler ne yapacak?

LGS lise yerleştirme sonuçları ve ek yerleştirme imkanı olacak. İlk tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler ek kontenjanla yerleştirilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.

ı) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 2’nci nakil başvuru döneminde “Meslekî Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebileceklerdir.

i) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 01-12 Temmuz 2019 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

j) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak veli adına yapacaktır (12 Temmuz 2019 saat 17.00’ye kadar).

k) Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrenciler tercihlerini, bu kılavuzun “Genel Açıklamalar” bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapacaklardır.