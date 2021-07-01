LGS tercihlerinde renkler ne anlama geliyor? 2021 LGS kayıt alanında kaç okul tercih edilir? LGS tercihi komşu kayıt alınında kaç okul tercih edilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 LGS tercih takvimini açıkladı. Buna göre, LGS 2021 tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veye herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Yerel yerleştirme Kayıt Alanı bölümde kaç okul tercih edebilecek?

Öğrenciler, ilk olarak "Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar" ekranından tercih yapacaklar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu "Kayıt Alanı"ndan seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecekler. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir. Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

LGS tercihlerinde renkler ne anlama geliyor?

Yerel yerleştirme tercih ekranında veli ve öğrenciler yeşil, mavi ve kırmızı olmak üzere 3 renkle karşılaşacak. Yeşil renk, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu "Kayıt Alanı"nda yer alan okulları belirtiyor. Mavi renk, "Komşu Kayıt Alanı"ndaki okulları, kırmızı ise "Diğer", yani "Kayıt Alanı"nda ve "Komşu Kayıt Alanı"nda olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtiyor.

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;

Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul

türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir. 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavzu için tıklayın

2021 LGS taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları için tıklayın