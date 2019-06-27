LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklandı, sıra tercih dönemine geldi. Sınav sonuçlarını öğrenen lise adayları merakla nasıl tercih yapacaklarını merak ediyor. Öğrenciler Google arama motorunda LGS taban puanı ve 2019 LGS tercihleri naısl yapılır, LGS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli, LGS tercih sıralaması nasıl yapılır sorularını araştırmaya devam ediyor. Adaylar tercih işlemlerini yaparken bazı hususlara dikkat etmeli. Peki LGS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?

LGS tercihleri 1-12 Temmuz arasında alınacak. LGS tercih dönemi için ise sonuçlar, 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Peki LGS tercihleri nasıl yapılacak? Yerel yerleştirme ekranında en çok 5 okul seçilebiliyor. Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayan adaylara diğer alanlar açılmayacaktır.

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MEB LGS TERCİH KILAVUZU

LGS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?

Öğrenciler toplam üç ayrı alanda 15 okul tercih edebilecek

1- Yerel yerleştirme ekranında en çok 5 okul seçilebiliyor. Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayan adaylara diğer alanlar açılmayacaktır. (Bir anlamda yerel yerleştirme tercihi zorunludur.)

Yerel yerleştirme tercihlerinde;

İlk üç okul yeşil renkle gösterilen kayıt alanından.

İki okul mavi renkle gösterilen komşu kayıt alanından veya kırmızı renkle gösterilen diğer kayıt alanlarından seçilebilecektir.

Ayrıca aynı okul türünden en fazla üç okul tercih edilebilecektir.

Örneğin; Anadolu Lisesi, Mesleki Teknik Lise, İmam Hatip Lisesi)

2- Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en çok 5 tercih yapabilirsiniz.

Tercihlerinizde sınavla öğrenci alacak

– Fen Liseleri

– Sosyal Bilimler Liseleri

– Anadolu Liseleri

– Anadolu İmam Hatip Liseleri

– Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden il ve ilçe sınırlaması olmaksızın yüzdelik diliminize uygunluğuna da dikkat ederek tercih listenizde en çok 5 okula yer verebilirsiniz.

Örneğin; yüzdelik diliminiz 5.67 ise tercihlerinizi %4'lük dilim ile %6'lık dilim içinden seçmeniz gerekir.

3- Pansiyonlu okullar tercih ekranında, en fazla 5 okul seçebilirsiniz. Pansiyonlu okullar tercih sistemimize yeni girdiğinden bu okulların nerede olduğu ile ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyaç var.

Öğrenciler yerel yerleştirme ile veya merkezi sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmeleri durumunda pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz tarihinde ilan edilecek.