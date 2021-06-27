Lise sınavları 6 Haziran 2021’de yapıldı. Sınavın ardından lise tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, lise tercihleri hangi gün başlıyor?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS sonuçları 30 Haziran 2021’de açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinden açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci de başlayacak. Sonuçların ir iki gün sonrasında tercihlerin başlaması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında tercih süreciyle ilgili bilgi de paylaşılacaktır.

Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.