LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Binlerce öğrenci LGS sınavı için ter döktü ve emeklerinin karşılığını almak için yeni bir adım daha atıp tercih yapacaklar. Temmuz ayının ortasında açıklanacak olan LGS sonuçlarının ardından gerçekleştirilecek olan LGS tercihleri öğrenciler için büyük bir "heyecan" anlamına geliyro. Peki ama LGS tercihlerini öğrenciler ne zaman yapabilecekler? LGS tercihlerini sorgulama ekranı ve tercih ekranına nasıl ulaşacaklar? Milli Eğitim Bakanlığı LGS hakkında bir açıklama yaptı mı? Merak edilen soruların yanıtları ve LGS tercihlerine ilişkin detaylar...
Binlerce öğrencinin ter döktüğü sınavlarda her detay adım adım gerçekleşiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan sokağa çıkma yasağı ve mask zorunluluğu öğrenciler için de büyük bir önem taşıyor. Aileleriyle birlikte sınava giden öğrencilerin ailelerinin de gerekmediği sürece dışarı çıkmaması ve olabildiğince az kişiyle sınavlara gidilmesi dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.
LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
LGS tercihleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Merkezi sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesinden 16 Temmuz'da paylaşılacağı biliniyor. Dolayısıyla LGS tercihlerinin Temmuz ayının son haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.