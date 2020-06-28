LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Binlerce öğrenci LGS sınavı için ter döktü ve emeklerinin karşılığını almak için yeni bir adım daha atıp tercih yapacaklar. Temmuz ayının ortasında açıklanacak olan LGS sonuçlarının ardından gerçekleştirilecek olan LGS tercihleri öğrenciler için büyük bir "heyecan" anlamına geliyro. Peki ama LGS tercihlerini öğrenciler ne zaman yapabilecekler? LGS tercihlerini sorgulama ekranı ve tercih ekranına nasıl ulaşacaklar? Milli Eğitim Bakanlığı LGS hakkında bir açıklama yaptı mı? Merak edilen soruların yanıtları ve LGS tercihlerine ilişkin detaylar...