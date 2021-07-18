LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı MEB e okul

2021 LGS yerleştirme sonuçları | Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 6 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. Sonuçlar ise 30 Haziran’da açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hem merkezi sınav hem de adrese dayalı sistem için lise tercih süreci başladı. Tercih döneminin sona ermesinin ardından pek çok kişi ‘LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusuna cevap aramaya başladı. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?