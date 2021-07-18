LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı MEB e okul
2021 LGS yerleştirme sonuçları | Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 6 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. Sonuçlar ise 30 Haziran’da açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hem merkezi sınav hem de adrese dayalı sistem için lise tercih süreci başladı. Tercih döneminin sona ermesinin ardından pek çok kişi ‘LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusuna cevap aramaya başladı. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Milyonlarca 8.sınıf öğrencisinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. LGS 6 Haziran’da yapılmış sonuçlar 30 Haziran’da açıklanmıştı. 5 Temmuz’da başlayan tercih dönemi ise 16 Temmuz’da sona erdi. LGS’ye girmeyen ya da düşük puan alanlar ise adrese dayalı sisteme göre tercih işlemlerini yaptı. Peki, lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı MEB e okul
LGS tercih işlemleri e okul üzerinden 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yayımlanan kılavuzda yerleştirme sonuçlarının 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacağı bilgisi yer alıyor. Yerleştirme sonuçları E Okul üzerinden açıklanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler içinse ikinci bir tercih süreci başlayacak.
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