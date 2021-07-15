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Eğitim LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise tercihinde bulunan öğrenciler, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak aramasını gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. LGS tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB LGS tercih sonuçları tarihi

Yeniakit Publisher
2021-07-15 01:03:00 -
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercihleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

LGS NAKİL BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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