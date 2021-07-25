LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları bugün saat kaça açıklanacak? 2021 LGS sınavı 6 Haziran’da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 2021 LGS sonuçları ise 30 Haziran’da açıklandı. LGS 2021 sonuçlarının açıklanmasından sonra lise tercihi yapacak olan öğrenciler LGS kapsamında lise tercihleri 5-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapmıştı. LGS tercihlerinin tamamlanmasından sonra ise milyonlarca 8. sınıf öğrencisi 2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularını sormaya devam etti.

2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2021 yerleştirme sonuçları son dakika! LGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. LGS tercih sonuçları saat 10:00'da açıklanması bekleniyor. 2021 LGS tercih sonuçları için tıklayın

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.

2021 LGS yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.