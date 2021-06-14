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Eğitim LGS tercih nasıl yapılır 2021?
Eğitim

LGS tercih nasıl yapılır 2021?

LGS tercih ne zaman nerede yapılacak? LGS sınavı 6 Haziran 2021’de yapıldı. Öğrenciler, LGS puanıyla öğrenci alan okullara yerleşebilmek için nereden nasıl başvuru yapabileceklerini araştırıyor. Peki, LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri ne zaman nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-14 10:21:00 -
LGS tercih nasıl yapılır 2021?

Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 6 Haziran Pazar günü LGS heyecanı yaşadı. Sınavın ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih nasıl yapılır 2021?

LGS sınav sonucu 30 Haziran 2021’de açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler başlayacak. 2021 tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kılavuz da yayımlanacak. Öğrenciler ve veliler tercih işlemlerini e okul üzerinden belirtilen tarihler arasında yapabilecek.

2020 yılı tercih kılavuzunda yerleştirme işlemleri için şu ifadeler yer almıştı:

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

LGS tercih dönemi ne zaman 2021 | LGS tercih kılavuzu yayınladı mı?
LGS tercih dönemi ne zaman 2021 | LGS tercih kılavuzu yayınladı mı?

Eğitim

LGS tercih dönemi ne zaman 2021 | LGS tercih kılavuzu yayınladı mı?

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