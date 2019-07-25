On binlerce öğrenci LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte boş kontenjanlar ve taban puanları araştırmaya başladı. E okul elektronik sistemi üzerinden Liselere Geçiş Sistemi (LGS) boş kontenjanları ve taban puanları öğrenebilir, nakil işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Öğrenciler ‘’ MEB e Okul LGS boş kontenjanları sorgulama nasıl yapılır? Nakil başvuruları ne zaman?’’ sorularına Google arama motoru üzerinden yanıt aranıyor. Peki LGS taban puanları ve boş kontenjanlar nereden öğrenilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.

LGS nakil işlemleri ne zaman?

29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS nakil başvurusu nasıl yapılır?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini belirtilen tarihlerde başlayacak.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.