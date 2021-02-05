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Eğitim LGS Şubat ayı örnek soru kitapçığı 2021
Eğitim

LGS Şubat ayı örnek soru kitapçığı 2021

MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik olarak üçüncü soru paketi öğrencilerin kullanımına açıldı. İşte LGS Şubat ayı örnek soru kitapçığı 2021

Yeniakit Publisher
2021-02-05 16:14:00 -
LGS Şubat ayı örnek soru kitapçığı 2021

MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için şubat ayı örnek soru kitapçığını yayımladı. Bu yılki sınav için ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak 2021'de 8. sınıf öğrencileriyle paylaşıldı.

LGS Şubat ayı örnek soru kitapçığı 2021

Şubat ayı örnek sorularında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edilecek.

MEB Şubat ayı LGS örnek soruları için tıklayın

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