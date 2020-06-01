LGS soru kitapçıkları ne zaman dağıtılacak?

Koronavirüs tedbirleri hayatımızın her alanına adapte ediliyor. Özellikle eğitim kapsamında her türlü öncülüğü ve avantajı oluşturmaya çalışan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS için alınan önlemlere bir yenisinin eklendiğini duyurdu.

Sınav evraklarının öğrencilerin evlerine tek tek dağıtılacağını açıklayan Selçuk, konunun hassas olduğunu da vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği. LGS ile ilgili tedbirlere devam ediyoruz. Sınav evrakı dağıtacak görevliler eldiven kullanacak. Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak." şeklinde açıklamada bulundu.

LGS konuları neler?

Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.

Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.