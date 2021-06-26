İlköğretimden ortaöğretime geçiş için bütün bir sene hazırlanan ve 6 Haziran Pazar günü gerçekleşen LGS sınavına giren öğrenciler, 2021 LGS sonuç tarihini araştırıyor.

LGS sonuçları ne zaman yapılacak?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

2021 LGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercihler ise 20 Temmuz'da başlamıştı.

Bu yıl LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de ilan edilecek. Geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulursa, bu sene LGS tercihlerinin 5 Temmuz Pazartesi günü başlaması bekleniyor. 2021 LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.