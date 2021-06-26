LGS sonuçları ne zaman yapılacak?
2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu! MEB LGS 2021 tercihleri ne zaman? LGS sınavının ardından gözler heyecanla MEB tarafından açıklanacak olan sınav sonuçlarına çevrildi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sınavın ardından yayımlandı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
İlköğretimden ortaöğretime geçiş için bütün bir sene hazırlanan ve 6 Haziran Pazar günü gerçekleşen LGS sınavına giren öğrenciler, 2021 LGS sonuç tarihini araştırıyor.
LGS sonuçları ne zaman yapılacak?
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
2021 LGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercihler ise 20 Temmuz'da başlamıştı.
Bu yıl LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de ilan edilecek. Geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulursa, bu sene LGS tercihlerinin 5 Temmuz Pazartesi günü başlaması bekleniyor. 2021 LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.