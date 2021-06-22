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Eğitim LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüzbinlerce öğrenci ve öğrenci velisinin merakla beklediği LGS sonuçları için heyecan devam ediyor. 6 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 LGS sınavının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 21:44:00 -
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, LGS 2021 sınav sonuçlarını merakla bekliyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda... Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri temmuz ayının son günlerinde başlamıştı.

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