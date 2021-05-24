  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama
Türkiye duyurdu! Gemiler, uçaklar ve İHA'lar harekete geçiyor
Eşi tarafından öldürülüp çukura gömülen kadının cenazesi defnedildi
O ilde mahalleli, sandık başına gidiyor
Eğitim LGS sınavına nerede girilecek? LGS sınav giriş belgesi ne zaman verilecek?
Eğitim

LGS sınavına nerede girilecek? LGS sınav giriş belgesi ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımladığı duyuruyla LGS kılavuzunu yayımladığını duyurdu. Kılavuzun ardından LGS sınav giriş belgeleri merak kazandı. 6 Haziran 2021'de yapılacak sınav öncesinde LGS hakkında detaylar araştırılıyor. LGS sınavına nerede girilecek? LGS sınav giriş belgesi ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 18:40:00 -
LGS sınavına nerede girilecek? LGS sınav giriş belgesi ne zaman verilecek?

2021 Liseye Geçiş Sınavı için artık heyecan dorukta. Yurt genelinde binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınavın sınav giriş belgeleri merakla araştırılıyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman verilecek?

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavının, iki oturum halinde 6 Haziran'da 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde yapılacağını açıkladı. Bakanlık, öğrencilerin, sınava kendi okullarında gireceğini de belirtti.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

LGS kaç oturum olacak?

Sınav, iki oturum halinde 6 Haziran'da 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde yapılacak.

Öğrenciler geçen yıl olduğu gibi sınav başvuru işlemi yapmadan doğrudan sınava katılabilecek. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınıp onaylanarak öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Öğrenciler, sınava kendi okullarında girecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haftalardır ortada yoktu! Teşkilat'a geri döndü
Medya

Haftalardır ortada yoktu! Teşkilat'a geri döndü

TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Teşkilat dizisinde haftalardır ortada görülmeyen Hulki karakteri sahalara resmen göründü.
Uyanış Büyük Selçuklu sonrası sürpriz geliyor! TRT'den bir bomba daha
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu sonrası sürpriz geliyor! TRT'den bir bomba daha

TRT1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid ve Bir Zamanlar Kıbrıs'tan sonra dönem dizisi kervanına bu kez Mevlana katılıyor. Dizide ..
ABD'de arıyordu! Kritik isim İstanbul'da yakalandı
Gündem

ABD'de arıyordu! Kritik isim İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda ABD istihbaratının da aradığı DAEŞ'li bomba yapım uzmanı yakalanarak tutuklan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay