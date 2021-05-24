LGS sınavına nerede girilecek? LGS sınav giriş belgesi ne zaman verilecek?

2021 Liseye Geçiş Sınavı için artık heyecan dorukta. Yurt genelinde binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınavın sınav giriş belgeleri merakla araştırılıyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman verilecek?

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavının, iki oturum halinde 6 Haziran'da 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde yapılacağını açıkladı. Bakanlık, öğrencilerin, sınava kendi okullarında gireceğini de belirtti.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

LGS kaç oturum olacak?

Sınav, iki oturum halinde 6 Haziran'da 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde yapılacak.

Öğrenciler geçen yıl olduğu gibi sınav başvuru işlemi yapmadan doğrudan sınava katılabilecek. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınıp onaylanarak öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Öğrenciler, sınava kendi okullarında girecek.