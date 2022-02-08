LGS sınavı başvurusu otomatik olarak mı yapılıyor? 2022 LGS sınavı ne zaman?
LGS'de çıkacak konular hangileri? Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek 8. sınıf öğrencileri 2022 LGS sınav tarihini sorguluyor. Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ikinci döneme başladı. İkinci dönemde daha çok LGS sınavına ağırlık verecek olan 8. sınıfı giden öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği 2022 LGS sınav takvimi de yaklaşıyor. Peki 2022 LGS sınav başvurusu ne zaman? LGS sınav başvurusu nasıl yapılacak? LGS sınavı başvurusu otomatik olarak mı yapılıyor? 2022 LGS sınavı ne zaman? LGS konuları neler? LGS Matematik Konuları, 2022 LGS Türkçe konu dağılımı, LGS Fen Bilimleri, İngilizce konuları, soru dağılımları...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan Lise Geçiş Sınavı (LGS) sınav takvimi belli oldu. Hayalindeki liseye girmek için gece gündüz demeden ders çalışan 8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS sınav takvimi merak ediliyor. Peki 2022 LGS sınavı ne zaman? LGS İnkılap Tarihi konuları neler? LGS soru dağılımı nedir, LGS'de kaç soru sorululuyor? İşte, LGS sınav takvimi: Başvuru, sonuç ve tercih tarihleri…
2022 LGS başvurusu ne zaman?
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan Lise Geçiş Sınavı (LGS) için başvuru tarihleri sorgulanıyor. 2022 LGS başvuru tarihleri açıklanmadı. 2022 LGS kılavuzu yayınlandığında detaylara haberimizde yer vereceğiz. Önceki başvuruların nisan ayında alınmasıyla, önümüzdeki başvuruların da nisan ayında alınacağı öngörülüyor.
2022 LGS sınavı ne zaman?
Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.
LGS Matematik Konuları
2022 LGS Matematik konuları aşağıdaki listede olduğu gibidir.
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik ve Benzerlik
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler
LGS Türkçe Konuları
En güncel 2022 Türkçe konularının listesi.
Cümlede Anlam
Sözcükte Anlam
Dil Bilgisi
Parçada Anlam
Noktalama İşaretleri
Yazım Kuralları
Fiilimsiler
Cümlenin Ögeleri
Cümle Vurgusu
Fiilde Çatı
Yazı Türleri
Anlatım Bozukluklar
Cümle Çeşitleri
Söz Sanatları
LGS Fen Bilimleri Konuları
2022 LGS Fen Bilimleri konuları en detaylı listesi.
Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
Mevsimlerin Oluşumu
İklim ve Hava Hareketleri
DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
DNA ve Genetik Kod
Kalıtım
Mutasyon ve Modifikasyon
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Biyoteknoloji
Basınç / Fiziksel Olaylar
Basınç
Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Periyodik Sistem
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Kimyasal Tepkimeler
Asitler ve Bazlar
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
Basit Makineler / Fiziksel Olaylar
Basit Makineler
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Enerji Dönüşümleri
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Sürdürülebilir Kalkınma
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Elektrik Yüklü Cisimler
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
LGS İnkılap Tarihi Konuları
2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları - En detaylı listesi.
M.Kemalin Hayatı
I. Dünya Savaşında Türkiye
Mondros Anlaşması
Kuvayı Milliye
Misakı Milli
Hıyaneti Vataniye
Kurtuluş Savaşı Cepheleri
Maarif Kongresi
Sakarya Savaşı
Cumhuriyetin ilanı
Büyük Taaruz
Sevr Antlaşması
Lozan Antlaşması
Cumhuriyetin ilanı
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
Kanunlar
Şapka kanunu
Miladi Takvim
Hicri Takvim
Kabotaj Kanunu
M.Kemale Suikast Girişimi
Harf İnkılabı
Dil Alanında Yenilikler
Kültür Alanında Yenilikler
Sağlık Alanında Yenilikler
M.Kemalin Ölümü
LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
2022 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi en güncel konuları aşağıda listelenmiştir.
Kader ve Evrendeki Yasalar
Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
İnsan İradesi ve Kader
Allah’a Güvenmek
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)
Hac ve Kurban ibadeti
Zekat
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar
Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar
LGS İngilizce Konuları
2022 LGS İngilizce Konularına aşağıdaki listemizden ulaşabilirsiniz.
Friendship
Teen Life
In the Kitchen
On the Phone
The Internet
Adventures
Tourısm
Chores
Science
Natural Forces
LGS Soru Dağılımı
Matematik: 20 soru
Türkçe: 20 soru
Fen Bilimleri: 20 soru
İnkilap Tarihi: 10 soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru
İngilizce: 10 soru olmak üzere toplam LGS sınavında 90 soru çıkmaktadır.