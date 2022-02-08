LGS sınavı başvurusu otomatik olarak mı yapılıyor? 2022 LGS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan Lise Geçiş Sınavı (LGS) sınav takvimi belli oldu. Hayalindeki liseye girmek için gece gündüz demeden ders çalışan 8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS sınav takvimi merak ediliyor. Peki 2022 LGS sınavı ne zaman? LGS İnkılap Tarihi konuları neler? LGS soru dağılımı nedir, LGS'de kaç soru sorululuyor? İşte, LGS sınav takvimi: Başvuru, sonuç ve tercih tarihleri…

2022 LGS başvurusu ne zaman?

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan Lise Geçiş Sınavı (LGS) için başvuru tarihleri sorgulanıyor. 2022 LGS başvuru tarihleri açıklanmadı. 2022 LGS kılavuzu yayınlandığında detaylara haberimizde yer vereceğiz. Önceki başvuruların nisan ayında alınmasıyla, önümüzdeki başvuruların da nisan ayında alınacağı öngörülüyor.

2022 LGS sınavı ne zaman?

Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

LGS Matematik Konuları

2022 LGS Matematik konuları aşağıdaki listede olduğu gibidir.

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Veri Analizi

Basit Olayların Olma Olasılığı

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler

LGS Türkçe Konuları

En güncel 2022 Türkçe konularının listesi.

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Dil Bilgisi

Parçada Anlam

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Fiilimsiler

Cümlenin Ögeleri

Cümle Vurgusu

Fiilde Çatı

Yazı Türleri

Anlatım Bozukluklar

Cümle Çeşitleri

Söz Sanatları

LGS Fen Bilimleri Konuları

2022 LGS Fen Bilimleri konuları en detaylı listesi.

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

Mevsimlerin Oluşumu

İklim ve Hava Hareketleri

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

DNA ve Genetik Kod

Kalıtım

Mutasyon ve Modifikasyon

Adaptasyon (Çevreye Uyum)

Biyoteknoloji

Basınç / Fiziksel Olaylar

Basınç

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası

Periyodik Sistem

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kimyasal Tepkimeler

Asitler ve Bazlar

Maddenin Isı ile Etkileşimi

Türkiye’de Kimya Endüstrisi

Basit Makineler / Fiziksel Olaylar

Basit Makineler

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Enerji Dönüşümleri

Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

Sürdürülebilir Kalkınma

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

Elektrik Yüklü Cisimler

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

LGS İnkılap Tarihi Konuları

2022 LGS İnkılap Tarihi Konuları - En detaylı listesi.

M.Kemalin Hayatı

I. Dünya Savaşında Türkiye

Mondros Anlaşması

Kuvayı Milliye

Misakı Milli

Hıyaneti Vataniye

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

Maarif Kongresi

Sakarya Savaşı

Cumhuriyetin ilanı

Büyük Taaruz

Sevr Antlaşması

Lozan Antlaşması

Cumhuriyetin ilanı

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

Kanunlar

Şapka kanunu

Miladi Takvim

Hicri Takvim

Kabotaj Kanunu

M.Kemale Suikast Girişimi

Harf İnkılabı

Dil Alanında Yenilikler

Kültür Alanında Yenilikler

Sağlık Alanında Yenilikler

M.Kemalin Ölümü

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

2022 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi en güncel konuları aşağıda listelenmiştir.

Kader ve Evrendeki Yasalar

Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu

İnsanın Çabası: Emek ve Rızık

İnsan İradesi ve Kader

Allah’a Güvenmek

Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür

İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)

Hac ve Kurban ibadeti

Zekat

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar

Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar

Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar

LGS İngilizce Konuları

2022 LGS İngilizce Konularına aşağıdaki listemizden ulaşabilirsiniz.

Friendship

Teen Life

In the Kitchen

On the Phone

The Internet

Adventures

Tourısm

Chores

Science

Natural Forces

LGS Soru Dağılımı

Matematik: 20 soru

Türkçe: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

İnkilap Tarihi: 10 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

İngilizce: 10 soru olmak üzere toplam LGS sınavında 90 soru çıkmaktadır.