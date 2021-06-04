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Eğitim LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş yeri sorgulama
Eğitim

LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş yeri sorgulama

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren 2021 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. LGS sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 19:20:00 -
LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş yeri sorgulama

İki oturum halinde gerçekleştirilecek olan LGS sınavına sadece 2 gün kaldı. LGS'ye girecek olan adaylar sınav giriş belgelerini alarak sınav hazırlığı yapıyorlar. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 

LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS için geri sayım sürerken öğrenciler erişime açılan sınav giriş belgesi ile sınav yerlerini öğreniyor. Milyonu aşkın öğrencinin katılacağı LGS’ye dair genelge geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS sınavı ne zaman?

LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum sabah 09:30'da başlayacak. İkinci oturum ise saat 11:30'da başlayacak. İlk oturumda adaylara 50 soruluk bir teste tabi tutulacak ve sınav 75 dakika sürecek. İlk oturumun sona ermesinin ardından ikinci oturum ise 11:30'da başlayacak. 11:30'da başlayacak olan ikinci oturumda adaylara 40 soru yöneltilecek sayısal alandan oluşan bu bölümde adaylara 80 dakika süre verilecek.

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