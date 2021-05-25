LGS sınav giriş belgeleri nasıl alınır?
LGS sınavına az bir zaman kala sınava girecek öğrenciler, konuya ilişkin bazı detayları araştırmaya başladı. LGS sınavına hazırlanan öğrenciler, sınav giriş belgelerini nereden, nasıl alacaklarını merak ediyor. Peki, LGS sınav giriş belgeleri nasıl alınır?
LGS sınavına girecek öğrencilerin heyecanlı bekleyişleri devam ediyor. Söz konusu sınava girecek olan öğrenciler, MEB’in konuya ilişkin açıklamalarını yakından takip ediyor. Öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerine nereden, nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor.
LGS sınav giriş belgeleri nasıl alınır?
LGS sınavına hazırlanan öğrenciler, gözlerini MEB’den gelecek resmi açıklamalara çevirdi. 2021 yılında yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.
LGS sınavına girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini Bakanlığın resmi internet adresi veya e-Okul üzerinden öğrenebilecek.